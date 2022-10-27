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بينها استحداث بلدية وضم قنوات تلفزيونية.. 9 قرارات في اجتماع «حكومة الوحدة» في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 04:03 مساء
بينها استحداث بلدية وضم قنوات تلفزيونية.. 9 قرارات في اجتماع «حكومة الوحدة» في العزيزية
اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة العادي الـ14 في مدينة العزيزية، 27 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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خلص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعه الرابع عشر للعام 2022 المنعقد في مدينة العزيزية، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تسعة قرارات من بينها الموافقة على إصدار قرار بإنشاء بلدية جديدة تحمل اسم بلدية الجوف الغربي، وضم عدة قنوات تلفزيونية فضلا عن إذاعة القرآن الكريم إلى قناة «ليبيا الوطنية».

وشملت القرارات الموافقة على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة وزراء الصناعة والثروة البحرية والموارد المائية إلى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم «766» لسنة 2022 بشأن وضع الخطط التنفيذية لضمان تأمين الأمن الغذائي، وكذلك منح الإذن لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالتعاقد لتنفيذ مشاريع إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الإلكترونية واستحداث منظومة تأشيرات الأجانب والإقامة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة خلال مؤتمر صحفي.

وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية الأرض الواقعة ضمن مشروع تنفيذ وتشغيل محطة الصرف الصحي ببلدية غريان، والإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بتعويض أصحابها وفق المقترح المتفق عليه.

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ضم قنوات تلفزيونية.. وإنشاء بلدية الجوف الغربي
فضلا عن اعتماد قراري وزير التعليم العالي رقم «244» و«883» لسنة 2022؛ بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة، وإنشاء مركز البحوث النفسية والتربوية ببلدية درنة، إلى جانب الموافقة على إصدار قرار بإنشاء بلدية جديدة تحمل اسم  بلدية الجوف الغربي.
 
ووافق مجلس الوزراء كذلك على ضم  قنوات «ليبيا الرسمية»، و«الهداية»، وإذاعة «القرآن الكريم»، و«القناة الأمازيغية» الليبية لقناة «ليبيا الوطنية» والإذن للقناة بإطلاق واجهتها الجديدة وذلك بغرض الحفاظ على الجودة والاستفادة من الميزانية لتغطية الجوانب التقنية والإنتاجية، واستكمالا لجهود الحكومة في دعم وإعادة ترتيب الإعلام الحكومي.

وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على تمديد العمر القانوني لشركة الواحة للخدمات النفطية، والموافقة على صيانة محطة كهرباء مصنع الحديد والصلب مصراتة، ومنح الإذن باستكمال إجراءات نقل تبعية شركة الصناعات الميكانيكية والكهربائية المساهمة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على منح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد مع شركة الخدمات العامة طرابلس لتنفيذ مشروع المنتزه الوطني بمنطقة (باب العزيزية سابقا).

اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة العادي الـ14 في مدينة العزيزية، 27 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة العادي الـ14 في مدينة العزيزية، 27 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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