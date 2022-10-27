Atwasat

مؤسسة النفط: اختتام ورشة حول الاستجابة لحالات التلوث البحري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 02:14 مساء
مؤسسة النفط: اختتام ورشة حول الاستجابة لحالات التلوث البحري
ورشة عمل خاصة بمكافحة التلوث البحري، 26 أكتوبر 2022، (مؤسسة النفط)
alwasat radio

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اختتام فعاليات ورشة العمل الفنية الخاصة بتقييم مدى جاهزية واستعداد دولة ليبيا للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط.

واستمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام، وهي من تنظيم المركز الإقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط، التابع للمنظمة البحرية للأمم المتحدة، وتأتي ضمن فريق عمل المشروع الوطني لتقييم مدى الجاهزية للاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

شارك في فعاليات الورشة عدد من مختصي إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، وممثلون عن الشركات النفطية التي أعدت الخطة الوطنية لمجابهة الانسكابات النفطية البحرية.

ويشار إلى أن شركة الواحة للنفط استضافت فعاليات ورشة العمل لجميع القطاعات المعنية بأعمال الاستجابة لحوادث التلوث البحري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»

الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»
صحة البشر مهددة بسبب الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية

صحة البشر مهددة بسبب الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية
ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه

ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه
«الحرب الأهلية والتعليم العالي» في كتاب جديد للدكتور سالم أبوظهير

«الحرب الأهلية والتعليم العالي» في كتاب جديد للدكتور سالم أبوظهير
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار

«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 2%

«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 2%
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا

«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا
واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات

واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات
هل يحدّ التضخم من طموحات ألمانيا العسكرية؟

هل يحدّ التضخم من طموحات ألمانيا العسكرية؟
مؤسسات بحثية: تحول الاقتصاد العالمي إلى «الأخضر» لا يزال بعيد المنال

مؤسسات بحثية: تحول الاقتصاد العالمي إلى «الأخضر» لا يزال بعيد المنال
«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل ...
«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكبير يستعرض مع سفير تركيا جهود «المركزي» لتحقيق الشفافية ودعم التنمية
الكبير يستعرض مع سفير تركيا جهود «المركزي» لتحقيق الشفافية ودعم ...
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
«الخارجية» تدين الهجوم على مرقد للشيعة في إيران
«الخارجية» تدين الهجوم على مرقد للشيعة في إيران
باتيلي يصل سرت للاجتماع مع لجنة «5+5»
باتيلي يصل سرت للاجتماع مع لجنة «5+5»
بدء اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي (صور)
بدء اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة اختلاس 700 ألف دولار
حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة اختلاس 700......
«الداخلية»: ضبط مروج للمخدرات بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش»
«الداخلية»: ضبط مروج للمخدرات بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش»...
مؤسسة النفط: اختتام ورشة حول الاستجابة لحالات التلوث البحري
مؤسسة النفط: اختتام ورشة حول الاستجابة لحالات التلوث البحري...
بدء اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي (صور)
بدء اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي (صور)...
باتيلي يصل سرت للاجتماع مع لجنة «5+5»
باتيلي يصل سرت للاجتماع مع لجنة «5+5»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط