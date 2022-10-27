مؤسسة النفط: اختتام ورشة حول الاستجابة لحالات التلوث البحري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اختتام فعاليات ورشة العمل الفنية الخاصة بتقييم مدى جاهزية واستعداد دولة ليبيا للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط.

واستمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام، وهي من تنظيم المركز الإقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط، التابع للمنظمة البحرية للأمم المتحدة، وتأتي ضمن فريق عمل المشروع الوطني لتقييم مدى الجاهزية للاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

شارك في فعاليات الورشة عدد من مختصي إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، وممثلون عن الشركات النفطية التي أعدت الخطة الوطنية لمجابهة الانسكابات النفطية البحرية.

ويشار إلى أن شركة الواحة للنفط استضافت فعاليات ورشة العمل لجميع القطاعات المعنية بأعمال الاستجابة لحوادث التلوث البحري.