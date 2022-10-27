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«الخارجية» تدين الهجوم على مرقد للشيعة في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 01:19 مساء
«الخارجية» تدين الهجوم على مرقد للشيعة في إيران
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مرقدا للشيعة في مدينة شيراز الإيرانية، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقالت الوزارة إنها تتابع تصاعد أنشطة وتحركات المجموعات الإرهابية، مستهجنة تلك الأعمال التي تخلف ضحايا وأضرارا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وقدمت الوزارة تعازيها إلى السلطات الإيرانية في ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت دعم ليبيا لإيران في محاربة الإرهاب بكل أشكاله.

الهجوم على مرقد في إيران
ومساء أمس الأربعاء، هاجم ثلاثة مسلحين مرقد «شاه جراغ» الخاص بـ«السيد أحمد بن موسى الكاظم» في شيراز، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، بعدها أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية توقيف إثنين منهم، في حين أن مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس، كاظم موسوي،، أبلغ التلفزيون الرسمي أن «إرهابيا واحدا فقط كان ضالعا في هذا الهجوم»، على حد تعبيره.

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وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم المسلح، عبر وكالة «أعماق» التابعة له، والتي قالت إن «مقاتلا» من التنظيم نفذ الهجوم مستهدفا «عددا من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد ثم تجمعات الشيعة داخل المرقد» ما أسفر عن مقتل نحو 20 شيعيا وإصابة عشرات آخرين.

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