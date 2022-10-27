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الكبير يستعرض مع سفير تركيا جهود «المركزي» لتحقيق الشفافية ودعم التنمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 12:35 مساء
الكبير يستعرض مع سفير تركيا جهود «المركزي» لتحقيق الشفافية ودعم التنمية
لقاء الكبير وسفير تركيا لدى ليبيا، 27 أكتوبر 2022، (المركزي)
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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، جهود المصرف في الإفصاح والشفافية.

كما تناول الطرفان أعمال المصرف لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم الجهود في التنمية الاقتصادية، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشاد السفير التركي بنهج المصرف المركزي في الشفافية والإفصاح، «التي نالت قبول المجتمع الدولي والمحلي».

لقاء الكبير وباتيلي
ويوم الإثنين الماضي، التقى الكبير، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، حيث ناقشا التقدم المحرز في إصلاح وإعادة توحيد «المركزي».

- باتيلي للكبير: الشعب الليبي يحتاج إدارة عادلة وشفافة لموارد البلاد
- الكبير يقدم إحاطة لـ«باتيلي» عن مبادرات ومسارات توحيد «المركزي»

وقدم الكبير إحاطة موجزة عن جهود المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في المجالات كافة، بينما أكد باتيلي الحاجة إلى «تلبية توقعات الشعب الليبي من أجل إدارة عادلة وشفافة ومسؤولة لموارد البلاد».

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