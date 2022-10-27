السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.96 دينار مقابل 4.99 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5 دنانير من 4.98 دينار أمس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.73 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار، تراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.36 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.