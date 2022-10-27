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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 10:36 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل زوارة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل زوارة صباحا؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحل سرت.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر، يصل غدا إلى 1.50 متر على سرت.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل سرت.
- درجة الحرارة تسجل 26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل زوارة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي، سرعتها تترواح بين 05 و15 عقدة، تصل غدا إلى 20 عقدة على الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر، يصل غدا إلى مترين على ساحل الجبل الأخضر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب غدا على ساحل الجبل الأخضر.
- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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