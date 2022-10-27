«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل زوارة صباحا؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحل سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر، يصل غدا إلى 1.50 متر على سرت.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل سرت.

- درجة الحرارة تسجل 26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل زوارة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.