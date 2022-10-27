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الملف الليبي حاضر خلال ندوة عن التعاون بين إيطاليا والإمارات في روما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 08:59 صباحا
الملف الليبي حاضر خلال ندوة عن التعاون بين إيطاليا والإمارات في روما
ندوة مؤسسة «ميد أور الإيطالية» حول التعاون بين روما وأبوظبي، 26 أكتوبر 2022، (ديكود 39)
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طرحت مؤسسة «ميد أور الإيطالية»، الملف الليبي كمنطلق للتفاهم بين روما وأبوظبي، وذلك خلال ندوة بعنوان «آفاق جديدة للتعاون بين إيطاليا والإمارات».

ونظمت المؤسسة، التي تهتم دائما بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، فعاليات الندوة على مدار يومين في روما، حيث استهدفت تعزيز التعاون بين الطرفين، وتحديد أرضية مشتركة لبناء تعاون مستقبلي بينهما في منطقة المتوسط، حسب ما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

ويشير الموقع الإيطالي إلى اهتمام البلدين بالملفات الحيوية للشرق الأوسط وأفريقيا خصوصا في ليبيا والقرن الأفريقي، والتوترات في الجزء الشرقي من حوض البحر المتوسط.

ويركز هنا على مجالين أساسيين للتعاون الإيطالي الإماراتي، هما الأمن والاستقرار، وهي مفاهيم على علاقه بموضوعات مثل أمن الطاقة والغذاء التي انفجرت مع الصراع في أوكرانيا، لكن الدولتين توليان أهمية خاصة أيضا بالصحة والأمن البحري، حيث تنظر كل من إيطاليا والإمارات إلى البحر باعتباره ناقلا استراتيجيا.

مخزونات الغاز وخطر زعزعة الاستقرار
وعلى ضفتي البحر المتوسط، الشمالية والجنوبية، تولدت علاقات تجارية وأخرى ثقافية وتاريخية، لكن اليوم خرجت مخاطر لزعزعة الاستقرار، في ظل ما يحتويه البحر من مخزونات من الغاز الطبيعي، وهي تؤثر بشكل حيوي على شكل العلاقات السياسية الحالي بين دول المتوسط.

كما سلط الوباء والحرب في أوكرانيا الضوء أيضًا على هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وضرورة الاستثمار في أمنها وتقصير سلاسل التوريد وتقريب الإنتاج من الأسواق. و كان الحد من تعرض البلاد للصدمات الخارجية التي تؤثر على توافر الغذاء في السوق العالمية أولوية في الأجندة السياسية الإماراتية.

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