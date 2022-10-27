حبس المعتدية على مديرة مدرسة بقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء الأربعاء، حبس متهمة بالاعتداء على مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، بأن المستشار النائب العام، تابع ما ذاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول ما أصاب مديرة مدرسة «درع ليبيا» بمنطقة قصر بن غشير، وإخصائية اجتماعية في المدرسة نفسها، اللتين اعتدت عليهما شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم.

وأضاف البيان أن الناب العام وجَّه بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، لما تشكِّله من «نكران لفضل المعلم، ومن مساس برسالته وما يجب له من توقير لدى المجتمع».

- إحالة المعتديات على مديرة مدرسة بقصر بن غشير إلى النيابة العامة

- المقريف يطلب تقريرا حول ملابسات تهجم شقيقات طالبة على مديرة مدرسة بقصر بن غشير

التحقيق مع إحدى المعتديات

وبادر مأمور الضبط القضائي إلى إحالة أوراق إثبات الواقعة على سلطة التحقيق، حيث تولى وكيل النيابة بنيابة قصر بن غشير الجزئية، استجواب إحدى الفاعلات اللاتي تعمَّدن جرح مديرة المدرسة وضرب الإخصائية الاجتماعية، وإهانتهما. وبعد اتهام المستجوبة أمر المحقق بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق، وفق البيان.

الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا»

وقعت حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير هنية الورفلي داخل حرم المدرسة، الثلاثاء، عندما تهجمت شقيقات إحدى الطالبات بالمدرسة عليها.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مديرة المدرسة هنية الورفلي رفقة مراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير، نوري زريق، مبديا تأسفه لما تعرضت له من اعتداء.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مديرة المدرسة هنية الورفلي أبلغت المقريف ملابسات الحادثة وما حدث من تهجم طال الاختصاصيات الاجتماعيات.