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شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة يعزز ارتباطه بتركيا على أبواب قمة عربية بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 12:46 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة يعزز ارتباطه بتركيا على أبواب قمة عربية بالجزائر
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على أحدث تعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجانب التركي، من خلال توقيع اتفاقيتين في المجال العسكري والدفاعي والتدريبي، في ظل استعدادات عسكرية في الداخل تنذر بمواجهات عسكرية، في سياق أزمة الصراع على السلطة بين الحكومتين.

اتفاقيتان في المجال الدفاعي
ووقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اتفاقيتي تعاون عسكري، الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمقر الوزارة في مدينة إسطنبول، بحضور عدد من العسكريين من البلدين، تتعلق الأولى «برفع قدرات الطيران الحربي في ليبيا عبر الاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال»، وتتعلق الثانية بـ«بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العام 2019»، بالإضافة إلى «تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات، ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط».

- حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
- حمودة يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في مجال الطاقة
 

مذكرة التفاهم في مجال النفط والغاز
وجاءت الاتفاقيتان بعد أن وقَّع الجانبان أيضًا مذكرة تفاهم في الثالث من أكتوبر الجاري في العاصمة طرابلس، في مجالي النفط والغاز، وذلك بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا في العام 2019، التي أثارت أيضًا حفيظة عدة دول إقليمية وأوروبية.

ولاستقراء جوانب هذا الموضوع، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المحلل السياسي محمود إسماعيل الرملي، والباحث المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عبود، والمحلل السياسي عبدالله الغرياني.

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