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وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل تجارة العبور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 12:07 صباحا
وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل تجارة العبور
جانب من اجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة لبحث آلية تفعيل تجارة العبور، الأربعاء 26 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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ناقش اجتماع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، آلية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة، والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء أعمالها وسبل تذليلها.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للمناطق الحرة نوري القطاطي، ورئيس قسم الغرف التجارية، ورئيس قسم تجارة العبور والمناطق الحرة بالوزارة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة: مصراتة، هلال العاصمة، الجبل الغربي، المرقب، درنة، طبرق.

ونقل بيان للوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، تشديد القطاطي على ضرورة تفعيل المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق.

- الحويج: إدراج تجارة العبور بخطة تنويع الاقتصاد الوطني

معرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور
وعلى هامش الاجتماع نوقش آخر الاستعدادات لتنظيم ملتقى ومعرض «أفريقيا للنقل وتجارة العبور»، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والتجارة، وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وتنظيم شركة out box team، المقرر عقده خلال شهر يناير 2023م بالجزائر، في إطار تعزيز تجارة العبور نحو أفريقيا.

وفي 20 أكتوبر الجاري، أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إدراج طرق تجارة العبور بخطة الوزارة لتنويع الاقتصاد الوطني وربطها مع المناطق الخاصة والحرة بالخارطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن اعتماد المشاريع الاستثمارية سيتم وفق المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.

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