وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي إلى مخازنها الرئيسية قادمة من الخارج، بمتابعة مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة.

وقال الويبة، في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «من مخازن الكتاب المدرسي الرئيسية نعلن استقبال دفعة جديدة، بعد وصول 6 دفعات سابقة»، مؤكدًا توصيلها إلى «56 مخزنًا، ومن ثم توزيعها على المدارس».

وصول 6.5 مليون نسخة من الكتاب المدرسي

وأكد الويبة أن عدد نسخ الكتاب المدرسي التي وصلت حتى الآن «بلغت نحو 6.5 مليون نسخة كتاب مدرسي»، مشيرًا إلى وصول الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي في 12 أكتوبر الجاري، وتابع: «نحن في نهاية دفعات وصول الكتاب المدرسي».

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وثمن الويبة دور فرق ولجان العمل التابعة لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم وتوجيهاته من أجل العمل ليل نهار وزيادة أعداد العمالة، وكذلك شركات النقل لضمان عدم التأخر في وصول الكتاب المدرسي للطلاب.

كما ثمن الويبة جهود مدير مصلحة المرافق التعليمية ومدير المركز الوطني للامتحانات المكلف، لما بذلاه من جهود في توفير الدعم بالإمكانات البشرية ومعدات المناولة، من أجل وصول الكتاب المدرسي في مواعيده.

متابعة الويبة لنقل شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

متابعة الويبة لنقل شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

متابعة الويبة لنقل شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

متابعة الويبة لنقل شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

متابعة الويبة لنقل شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)