Atwasat

اللافي يشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 09:38 مساء
اللافي يشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا
زيارة اللافي إلى مقر اللجنة الدولية للمفقودين في لاهاي، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

شدد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا متمثلة في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني»، حاثاً إياها «على ضرورة تنسيق وتوحيد العمل والجهود بين المؤسسات المحلية في ملف المفقودين».

جاء ذلك خلال لقائه المدير العام للجنة الدولية للمفقودين كاثرين بومبيرغر، على هامش زيارته مقر اللجنة في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأربعاء، رفقة المستشار السياسي للمجلس الرئاسي محمد سيالة وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر والناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

عمل اللجنة الدولية للمفقودين في ليبيا
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي أجرى خلال الزيارة جولة بمعامل اللجنة الدولية للمفقودين للتعرف على كيفية التعرف على المفقودين بمطابقة عينات الحمض النووي وطبيعة منظومات البيانات المشتركة بين الدول بشأن المفقودين.

- اللافي يستعرض الصعوبات التي تواجه هيئة البحث عن المفقودين
- اللافي يؤكد أهمية دعم جهود تتبع ملف المفقودين
- اللافي يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة «الصليب الأحمر» في ملفات المفقودين والمحتجزين

وأضاف المكتب الإعلامي أن مديرة اللجنة الدولية للمفقودين كاثرين بومبيرغر، قدمت للافي خلال اللقاء إحاطة عن عمل اللجنة في ليبيا والعالم وتحديات عمليات البحث عن المفقودين. 

إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة
وأكد اللافي، خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي على متابعة ملف البحث عن المفقودين في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، وحتى  المفقودين من غير الليبيين في ليبيا، بالتعاون والإشراف مع المؤسسات والوزارات المعنية، مشددًا على ضرورة إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة على كافة المستويات.

اللافي إلى جانب سيالة خلال لقائهما مع المدير العام للجنة الدولية للمفقودين في ليبيا، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اللافي إلى جانب سيالة خلال لقائهما مع المدير العام للجنة الدولية للمفقودين في ليبيا، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال لقائه مع المدير العام للجنة الدولية للمفقودين في ليبيا بمقر اللجنة في لاهاي، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال لقائه مع المدير العام للجنة الدولية للمفقودين في ليبيا بمقر اللجنة في لاهاي، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
معامل اللجنة الدولية للمفقودي في لاهاي. (المجلس الرئاسي)
معامل اللجنة الدولية للمفقودي في لاهاي. (المجلس الرئاسي)
زيارة اللافي إلى مقر اللجنة الدولية للمفقودين في لاهاي، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
زيارة اللافي إلى مقر اللجنة الدولية للمفقودين في لاهاي، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
معامل اللجنة الدولية للمفقودي في لاهاي. (المجلس الرئاسي)
معامل اللجنة الدولية للمفقودي في لاهاي. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل ...
«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي للضغط من أجل الانتخابات
القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي للضغط من أجل ...
أبوجناح يبدي استعداده لعلاج 25 فلسطينيا من مرضى الأورام بالخارج أسوة بالليبيين
أبوجناح يبدي استعداده لعلاج 25 فلسطينيا من مرضى الأورام بالخارج ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: ما حقيقة تفاقم عمليات تهريب النفط من ليبيا؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: ما حقيقة تفاقم عمليات تهريب النفط من ليبيا؟
اللافي يشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا
اللافي يشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ...
ليبيا في قلب مناوشات بين مالي وفرنسا في «منتدى داكار»
ليبيا في قلب مناوشات بين مالي وفرنسا في «منتدى داكار»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: الردع الخارجي.. هل تمنع الدول حربا جديدة في ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: الردع الخارجي.. هل تمنع الدول حربا ......
وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم
وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية ......
وزارة الصحة تعتزم تنفيذ 3 برامج وطنية لتعزيز صحة المجتمع
وزارة الصحة تعتزم تنفيذ 3 برامج وطنية لتعزيز صحة المجتمع...
ليبيا في قلب مناوشات بين مالي وفرنسا في «منتدى داكار»
ليبيا في قلب مناوشات بين مالي وفرنسا في «منتدى داكار»...
اللافي يشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا
اللافي يشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط