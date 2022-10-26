شاهد في «اقتصاد بلس»: ما حقيقة تفاقم عمليات تهريب النفط من ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على ما يتداول بشأن تفاقم عمليات تهريب النفط من ليبيا، على خلفية مراسلة معممة من مدير إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي يحذر فيها من شبهات تهريب النفط الليبي، ومشتقاته من الموانئ النفطية، والتجارية، من ميناء بنغازي، وهي اتهامات نفتها المؤسسة الوطنية للنفط.

استئناف الرحلات من مطار معيتيقة الدولي إلى صفاقس التونسية

كما أشار البرنامج إلى إعلان شركة الخطوط الليبية استئناف الرحلات من مطار معيتيقة الدولي إلى صفاقس التونسية، بواقع رحتلين أسبوعين بسعر 766 دينارًا على الدرجة الاقتصادية ذهابا وإيابا، وبسعر 674 على الدرجة المتوسطة.

ولفت الربامج إلى قرار النيابة العامة حبس مدير فرع مصرف الصحاري- أبوسليم؛ والمسؤول عن تسلم الصكوك المصرفية في الفرع، وعضو في المجلس البلدي مرادة، بتهمة الاستيلاء على الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016، بقيمة 310 آلاف دينار.

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