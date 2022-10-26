القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي للضغط من أجل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، «للضغط من أجل اتفاق سياسي يمكن أن يفضي إلى انتخابات في الوقت المناسب في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، وفق تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».

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لقاءات القائم بالأعمال الأميركي

يأتي هذا في سياق لقاءات يعقدها القائم بالأعمال الأميركي خلال اليومين الأخيرين، حيث التقى في وقت سابق اليوم، وزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، «لمناقشة الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام من أجل التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء ليبيا».

وأمس اجتمع أوردمان أيضًا مع مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي، والتطرق إلى البرنامج التدريبي للمراقبين الماليين.