إحالة المعتديات على مديرة مدرسة بقصر بن غشير إلى النيابة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، إحالة المتهمات بالاعتداء على مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير إلى النيابة العامة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهن.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء جاء بعد التحقيق مع كل من «المدعوة (خ.م.ع) والمدعوة (خ.ع.ح)» حول ارتكابهما لواقعة الاعتداء بعد ضبطهما إثر التعرف عليهما من قبل أعضاء مركز شرطة قصر بن غشير بمديرية النواحي الأربع الذين توجهوا إلى مقر المدرسة فور تلقيهم بلاغًا بشأن الواقعة.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيانها، إلى إحالة المعتديات إلى النيابة العامة بتاريخ اليوم وتسجيل قضية الإيذاء البسيط لهن تحت رقم «444/2022»، وفق بيان الوزارة.

ملابسات الاعتداء على مديرة مدرسة قصر بن غشير

ووقعت حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير هنية الورفلي داخل حرم المدرسة أمس الثلاثاء، عندما تهجمت شقيقات إحدى الطالبات بالمدرسة عليها.

- المقريف يطلب تقريرا حول ملابسات تهجم شقيقات طالبة على مديرة مدرسة بقصر بن غشير

واستقبل المقريف، في مكتبه بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم مديرة المدرسة هنية الورفلي رفقة مراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير، نوري زريق، مبديا تأسه لما تعرضت له من اعتداء.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن المقريف وأصدر «تعليماته لمكتب المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي لموافاته بملابسات الحادث ومعالجة ما حصل، بما يضمن عدم تكرار الحادثة مستقبلًا في بقية المؤسسات التعليمية».

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مديرة المدرسة هنية الورفلي أبلغت المقريف ملابسات الحادثة وما حدث من تهجم طال الاختصاصيات الاجتماعيات بمدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير.

مديرة مدرسة درع ليبيا للتعليم الأساسي بعد الاعتداء عليها. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

مديرة مدرسة درع ليبيا للتعليم الأساسي بعد الاعتداء عليها. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

مديرة مدرسة درع ليبيا للتعليم الأساسي بعد الاعتداء عليها. (صفحة المدرسة على فيسبوك)