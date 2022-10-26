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حبس عضو بالمجلس البلدي مرادة بتهمة تزوير بيانات ووثائق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 06:10 مساء
حبس عضو بالمجلس البلدي مرادة بتهمة تزوير بيانات ووثائق
بيان النيابة العامة أكد أن المتهم تعمد تقديم الوثاق المزورة، كسند لقرار تعيينه مديرًا لمستشفى مرادة القروي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أمرت النيابة العامة بحبس عضو بالمجلس البلدي مرادة لاتهامه بتزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس البلدي لتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره، وكذلك تعمده تقديم وثائق مزورة، بحسب بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي بعد استكمال المحقق استجواب عضو المجلس البلدي مرادة واتهامه بـ«ارتكاب وقائع تزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس البلدي مرادة، لغرض تحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره؛ بتمكينه ذوي قرباه من إدارة توزيع التبرعات الممنوحة للبلدية دون سند، وبعيدًا عن الضوابط المرعية؛ وتعمده تقديم الوثاق المزورة، كسند لقرار تعيينه مديرًا لمستشفى مرادة القروي».

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كما أكدت النيابة العامة، في البيان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها لممارسة الولاية القضائية في مكافحة جرائم الفساد المتعلقة بأعمال مكونات الإدارة المحلية.

اختلاس إعانة حكومية مخصصة لبلدية مرادة
وأمس الثلاثاء، أمرت النيابة العامة، بحبس مدير فرع مصرف الصحارى- أبوسليم؛ والمسؤول عن تسلم الصكوك المصرفية في الفرع، وعضو في المجلس البلدي مرادة، بتهمة الاستيلاء على الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016.

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