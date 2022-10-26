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القائم بالأعمال الأميركي يناقش مع مسؤولين من حكومة الدبيبة زيادة الشفافية المالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 05:44 مساء
القائم بالأعمال الأميركي يناقش مع مسؤولين من حكومة الدبيبة زيادة الشفافية المالية
لقاء القائم بالأعمال الأميركي مع جمعة واللافي والتومي وإبراهيم الدبيبة في طرابلس، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (السفارة الأميركية)
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اجتمع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، بحضور وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي وليد اللافي.

وقال أوردمان، في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «اجتمعت في طرابلس اليوم مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية جمعة لمناقشة الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام من أجل التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء ليبيا».

ويأتي اللقاء بعد يوم من اجتماع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، مع مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي.

- القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة
- نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا من ديوان المحاسبة

تدريب مراقبين ماليين من «المركزي» وديوان المحاسبة
وهنّأ أوردمان، حسب تغريدة نشرها حساب السفارة عبر «تويتر» أمس الثلاثاء، المسؤولين المشاركين من المصرف المركزي وديوان المحاسبة، في برنامج تدريبي تابع لوزارة الخارجية الأميركية، للتبادل المهني، الذي يركز على مكافحة الفساد.

وفي 28 سبتمبر الماضي، أطلق مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برنامجًا تدريبيًا تدعمه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لتدريب 45 مدققًا ماليًا من ديوان المحاسبة.

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