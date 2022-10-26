«المالية» تسيل قيمة منحة الأولاد عن 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، تسييل القيمة المخصصة لمنحة الأولاد عن ثلاثة أشهر، جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان مقتضب، إن الكيلاني تابعت مع وزير المالية خالد المبروك، صرف منحة الزوجة والأولاد والمهجرين لمستحقيها، مشيرة إلى تأكيد المبروك خلال اللقاء تسييل القيمة المخصصة لمنحة الأولاد عن ثلاثة أشهر.

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وفي 12 أكتوبر، ناقش اجتماع ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، الخطوات الإجرائية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بضرورة صرف منحة الأولاد عن أشهر (10 و11 و12) خلال الأسبوع المقبل، لمساعدة العائلات لاستقبال العام الدراسي.

وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى «استكمال صرف البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، ليتم صرف باقي المنحة عن السنة الحالية، ومعالجة إشكالية المناطق التي لا توجد بها فروع لمصرف الجمهورية. وتم الاتفاق على إحالة المنحة لوزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، واستكمال توزيع البطاقات المصرفية على كل المستفيدات، قبل نهاية الشهر الجاري».