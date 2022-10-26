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الذكرى 111 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 03:46 مساء
الذكرى 111 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
لقطة تاريخية من عملية نفي آلاف الليبيين إلى جزر إيطالية. (الإنترنت)
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في مثل هذا اليوم قبل 111 عاما، نفت قوات الغزو الإيطالية آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي بعد أسابيع من نزولها إلى شاطئ طرابلس وتصدي المقاومة الليبية لها في معركة الشط والهاني في 23 و26 من أكتوبر العام 1911.

ووفق مصادر تاريخية بينها منشورات المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، فإن عدد المنفيين الليبيين وصل إلى حوالي خمسة آلاف شخص، جرى نفيهم إلى جزر، معظمها مهجورة شبه خالية من السكان، استخدمت كسجون من أبرزها جزر تريميتي، وبونزا، وأوستيكا.

وتشير المصادر إلى أن أولى عمليات النفي جاءت بعد برقية بالخصوص وجهها رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك جولييتي إلى الجنرال كانيغا الذي قاد عمليات القتل في طرابلس.

ويقول نص البرقية: «ت 27979 ـ روما ـ 24 أكتوبر 1911ـ الساعة 16.45: من برقيتك لم يكن واضحا كيف يتطور القتال الذي كلف خسارة الضباط والجنود الذين ذكرتهم، إنه من الضروري لنا أن نحصل على معلومات دقيقة وكاملة لمنع انتشار الأخبار الخاطئة في إيطاليا وفي الخارج حيث يمكن اعتبارها هزيمة لنا؛ وهو الواقع الذي ينزع الثقة منا.. بالنسبة للمتمردين المعتقلين يجب ألا ينفذ إعدامهم هناك سأرسلهم إلى جزيرتي تريميتي في البحر الإدرياتيكي مع أولئك الموجودين تحت الإقامة الجبرية يمكن توجيههم إلى هناك مباشرة مع إعلامي بمغادرتهم وأن جزيرة تريميتي تستطيع استقبال 400 سجين إني مرسل إلى هناك مفتشا من الأمن العام لإعداد إقامتهم».

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ثم يضيف جولييتي برقية لاحقة يأمر فيها كانيغا بإرسال أي عدد من الليبيين: «مستعجل إلى سعادة الجنرال كانيغا القائد العام بطرابلس أعتقد أنه من الأحسن الإضافة إلى برقيتي أنه بالإمكان وضع أي عدد من العرب حتى وإن كان يبلغ عشرات الآلاف في جزر تريميتي وقافينيانا وأوستيكا وفنينونتيبي وغيرها».

تعويضات إيطاليا لليبيا عن الحقبة الاستعمارية
وفي أغسطس 2008، وقعت ليبيا وإيطاليا «اتفاقية تعاون وصداقة» تقضي بدفع تعويضات إيطالية عن الحقبة الاستعمارية لليبيا قدرت بخمسة مليارات من الدولارات، على مدى 25 عاما تعويضا عن الفترة الاستعمارية تشمل تنفيذ الطريق الساحلي الممتد من غرب ليبيا إلى شرقها، ومشاريع إعمارية أخرى مع إعراب الحكومة الإيطالية عن «أسفها للآلام التي سببها الاستعمار الإيطالي للشعب الليبي».

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، خلال زيارة ليبيا، أن بلاده ستدفع أن هذا الأمر هو «اعتراف أخلاقي بالأضرار التي لحقت بليبيا على من قبل إيطاليا خلال فترة الحكم الاستعماري».

وبمقتضى الاتفاق بين البلدين سيجري استثمار 200 مليون دولار سنويا على مدى 25 سنة من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية في ليبيا، وفقا لما قاله برلسكوني آنذاك.

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