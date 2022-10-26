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ردا على تقديرات إيطالية.. مسؤولة مصرية ترجح عبور مهاجري بلادها عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 03:14 مساء
ردا على تقديرات إيطالية.. مسؤولة مصرية ترجح عبور مهاجري بلادها عبر ليبيا
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية المصرية نائلة جبر. (بوابة الوسط)
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تحفظت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية المصرية (حكومية)، نائلة جبر، عن التعليق على تقديرات إيطالية تتحدث عن قفزة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين المصريين إلى السواحل الإيطالية، ورجحت أن يكون «عبور هؤلاء المهاجرين إلى السواحل الإيطالية من دول عربية أخرى لا سيما ليبيا خلال أشهر فصل الصيف».

وحسب آخر تقديرات لوزارة الداخلية الإيطالية، فقد تصدر المهاجرون من مصر أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالي منذ بداية يناير 2022 حتى 20 أكتوبر الجاري بواقع 16 ألفا و229 مهاجرا مصريا، بما يشكل نسبة 21% من إجمالي المهاجرين من مختلف الجنسيات، والبالغ نحو 76 ألفا و 716 مهاجرا.

وردا على التقديرات الإيطالية، قالت المسؤولة المصرية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، إن «الأرقام تعد مسؤولية الجهات والدول التي أصدرتها»، موضحة أن «مصر لم تعد دولة معبر أو مصدرة للمهاجرين ولم يخرج من سواحلها مركب هجرة واحد منذ العام ٢٠١٦»، وأضافت: «عدد سكان مصر يقترب من 104 ملايين، وحين تظهر تقديرات من إيطاليا بزيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، فإن هذا الرقم محدود بالنسبة لعدد سكان مصر».

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جهود مصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ونبهت جبر إلى أن «آخر تقديرات منظمة الهجرة الدولية تشير إلى استقبال مصر أكثر من تسعة ملايين أجنبي، وهو رقم لا يقارن بعدد اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في مصر». في المقابل، أشارت إلى اهتمام بالغ توليه الحكومة المصرية لملف الهجرة غير الشرعية، مسلطة الضوء على «صدور قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين (٨٢ للعام ٢٠١٦) هو أول قانون في الشرق الأوسط، يعرف جريمة تهريب المهاجرين، ويشرع عقوبات رادعة على المهربين»، فضلا عن «تغليط البرلمان المصري للعقوبات في القانون نفسه مطلع العام الجاري ليصل إلى السجن المشدد والغرامة».

وفي يناير 2017، شكلت الحكومة المصرية لجنة حكومية تضم 30 وزارة وهيئة ومجلس قومي، لرسم سياسات وخطط واستراتيجيات، وتشير المسؤولة المصرية لـ«بوابة الوسط» إلى أن «اللجنة أطلقت هذا العام استراتيجية لمكافحة هذا النوع من الهجرة، الذي تحول إلى صداع في منطقة البحر المتوسط».

ولفتت جبر إلى «تبني القاهرة سياسات اجتماعية لمواجهة هذه الظاهرة مثل برنامج حياة كريمة والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة»، مشيرة إلى «تركيز جهود التوعية على المحافظات المصرية الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية أعدتها الحكومة المصرية». وأوضحت أن «الحملات التوعوية تتضمن لقاءات مع شباب ومسابقات مدارس، تستعرض تجارب أقرانهم الذين نجحوا في مصر، أو مهاجرين غير شرعيين تعرضوا للاستغلال».

ونفت رئيسة اللجنة المصرية ما تردده وسائل إعلام غربية بأن هذا الملف ورقة ضغط، وقالت: «على العكس، بل نقطة مضيئة»، لافتة إلى «إشادة منظمات دولية ودول جارة على الجانب الآخر من البحر المتوسط (المستقبلة للهجرة غير الشرعية) بسياسات إجراءات مصر لمكافحة هذه الظاهرة، بل ودورها في استقبال المهاجرين العرب والأفارقة الذين يعيشون ويعملون، ولا يسكنون مخيمات مثلما يحدث في بعض الدول».

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