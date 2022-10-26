الدبيبة يبحث مع «تسييري مرزق» الاحتياجات العاجلة للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المجلس التسييري لبلدية مرزق، الاحتياجات العاجلة للمدينة.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، ضم رئيس وأعضاء المجلس، وعدد من حكماء المدينة وأعيانها، حسب بيان المكتب الإعلامي للدبيبة على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، ضرورة العمل من داخل مرزق، وحصر الاحتياجات العاجلة، والبدء بإعادة إعمار المدينة.

من جانبه، نوه رئيس المجلس الاجتماعي مرزق، بدور حكومة الوحدة «في إرساء دعائم السلم بين أهالي المدينة»، مشيرا إلى أهمية دعم المجلس التسييري، وصندوق الإعمار لتهيئة المدينة لاستقبال سكانها.