المنقوش تهنئ وزير الخارجية البريطاني الجديد: نتطلع إلى استمرار تعاوننا التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وزير الخاريجة البريطاني جيمس كليفرلي على توليه منصبه الجديد.

وقالت المنقوش: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي والإيجابي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة وليبيا»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

حكومة جديدة في بريطانيا

وأمس الثلاثاء، سمي الملك تشارلز الثالث، رئيس حزب المحافظين الجديد، ريشي سوناك، رئيسا للوزراء في بريطانيا، ليخلف ليز تراس التي استقالت قبل 44 يوما.

- لندن ترجئ عرض خطة الموازنة الجديدة

وقررت الحكومة البريطانية الجديدة، إرجاء عرض خطة الموازنة الجديدة الهادفة الى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل، حسب ما أعلنه سوناك ووزير المالية جيريمي هانت، حيث «اتفقا على موعد 17 نوفمبر» للكشف عن هذه الإجراءات المنتظرة بترقب شديد بعد فشل «الموازنة المصغرة» التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة تراس.