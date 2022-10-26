المشري يطلع باتيلي على مخرجات لقاءاته مع عقيلة في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، على مخرجات اجتماعاته مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، حيث عبر باتيلي، عن دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع «فيسبوك».

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد، وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.

باتيلي يخطط لعقد لقاءات مع مجلسي النواب والدولة

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي، قال باتيلي، أنه سيعمل على تنظيم اجتماع بين مجلسي النواب والدولة.

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وقال المبعوث الأممي: «أنوي في الأسابيع المقبلة عقد اجتماع بين قاعدة مجلسي النواب والدولة، كما أنتوي السفر إلى سرت ولقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار العسكري، وأخيرًا سأعمل على تعبئة المسار الدولي تماشيًا مع النهج الذي شرحته آنفًا».