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ديوان المحاسبة يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة «أربوساي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 01:08 مساء
ديوان المحاسبة يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة «أربوساي»
مشاركة شكشك المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «أربوساي»، 26 أكتوبر 2022، (ديوان المحاسبة)
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انتُخب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «أربوساي» ضمن أربع أعضاء آخرين، إضافة إلى عضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وتناولت الجمعية العمومية في اجتماعها قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن التوصيات المعتمدة بالتقارير السابقة، ونشاطات المنظمة خلال السنة، و أيضاً انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وعقد رئيس الديوان خالد شكشك، خلال حضوره الجمعية، عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من رؤساء الأجهزة العليا للمحاسبة، بحث خلالها سبل التعاون المشترك في سبيل تعزيز عمل المنظمة، وتفعيل البرامج الثنائية للتعاون بين الأجهزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.

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