السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.99 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 4.98 دينار من 4.95 دينار أمس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.73 دينار مقابل 5.66 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.33 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، وصعد الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.