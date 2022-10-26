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السفير الفرنسي الجديد مصطفى مهراج يصل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 11:51 صباحا
السفير الفرنسي الجديد مصطفى مهراج يصل طرابلس
السفير الفرنسي الجديد (يسار) لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، 26 أكتوبر 2022، (حساب السفير على تويتر)
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وصل سفير فرنسا الجديد لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إلى العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء.

وقال مهراج، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، «وصلت بالسلامة إلى طرابلس لتولي مهام إدارة السفارة الفرنسية.. (وبهذه) المناسبة أبلغ تحيات الشعب الفرنسي للشعب الليبي كافة».

مهراج جاء خلفا للسفيرة بياتريس
وجاء مهراج، الذي عمل قنصل عام فرنسا السابق في مدينة جدة السعودية، خلفا للسفيرة بياتريس لوفرابير دوهيلين التي أنهت فترة عملها في طرابلس.

- فرنسا تعين قنصلها السابق في جدة سفيرا جديدا لدى ليبيا

وتولى مهراج إلى جانب عمله قنصلا في جدة مهمة مبعوث فرنسا الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة من يناير العام 2018 حتى أواخر مايو الماضي.

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