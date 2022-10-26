«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.