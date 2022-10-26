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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 26 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 09:18 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 26 أكتوبر 2022)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مستقرة على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، عودة الأجواء الخريفية من يوم السبت.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وتتكاثر يوم السبت، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مناطق مصراتة حتى سرت، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر بداية من الغد على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

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