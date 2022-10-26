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ضبط وافد سرق 76 ألف دينار من سوق تجارية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 08:39 صباحا
ضبط وافد سرق 76 ألف دينار من سوق تجارية في بنغازي
المتهم بسرقة سوق تجاري في بنغازي، 25 أكتوبر 2022، (مديرية أمن بنغازي)
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ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي، وافدا يحمل الجنسية السودانية، سرق 76 ألف دينار من سوق تجارية يعمل فيها كمحاسب.

وتقدم صاحب السوق ببلاغ ضد مجهول لدى المركز، بسرقة المبلغ المالي، ليتوجه أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، وبجمع المعلومات هناك والتحري اشتبه في المتهم، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وأفادت التحريات بأن المتهم اشترى سيارات وأرسلها إلى السودان، وبالانتقال به إلى المركز اعترف بارتكابه جريمة السرقة على فترات، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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