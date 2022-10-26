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حبس 3 مسؤولين بتهمة اختلاس إعانة حكومية مخصصة لبلدية مرادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 01:55 صباحا
حبس 3 مسؤولين بتهمة اختلاس إعانة حكومية مخصصة لبلدية مرادة
شعار مكتب النائب العام (فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس مدير فرع مصرف الصحاري- أبوسليم؛ والمسؤول عن استلام الصكوك المصرفية في الفرع، وعضو في المجلس البلدي مرادة، بتهمة الاستيلاء على الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016.

عضو المجلس البلدي مرادة قدَّم نفسه بصفة عميد المجلس
وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن نائب النيابة بمكتب النائب العام أجرى تحقيقاً بشأن الاستيلاء على الإعانة؛ فتبين للمحقق أن عضو المجلس البلدي قدَّم نفسه إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة، واستلم صكاً مصرفياً قيمته 310 آلاف دينار؛ ثم قدَّمه إلى فرع مصرف الصحارى، وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصَّة المصرفية.

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وأثبتت التحقيقات، وفق البيان، أن المسؤول «حصل على منافع مادية غير مشروعة بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية، الذين تعمَّدوا فتح حساب مصرفي للمتهم دون مراعاة ضوابط فتح حسابات جهات الإدارة المحلية، وصرفوا قيمة الصك مع علمهم أن مصرف الصحاري ليس هو المصرف المسحوب عليه».

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