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شاهد في «هذا المساء»: باتيلي بين مفارقة الانتخابات و«إحياء المسار العسكري»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 12:26 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي بين مفارقة الانتخابات و«إحياء المسار العسكري»
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 26 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على مهمة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الذي يجري لقاءات متبوعة بتصريحات عن جهوده لإحياء المسار العسكري، والعمل على إجراء الانتخابات.

وفتح البرنامج نقاشًا حول الملفات التي تمثل الأولوية أمام المبعوث الأممي الجديد، مع كل من رئيس حزب صوت الشعب فتحي عمر عداله، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلياس الباروني، وأستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية راقي المسماري.

الانتخابات والمسار العسكري
وفي إحاطته الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، الإثنين، أخطر عبدالله باتيلي، مجلس الأمن الدولي بجدول أعماله، وأنه سيعمل على تنظيم اجتماع بين مجلسي النواب والدولة وإعادة إحياء المسار العسكري خلال الأيام المقبلة.

وقال باتيلي: «أنوي في الأسابيع المقبلة عقد اجتماع بين قاعدة مجلسي النواب والدولة، كما أنتوي السفر إلى سرت ولقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار العسكري، وأخيرًا سأعمل على تعبئة المسار الدولي تماشيًا مع النهج الذي شرحته آنفًا».

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لقاءات باتيلي
وبعدما وصل طرابلس، بدأ باتيلي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

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