Atwasat

ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 11:35 مساء
ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة
المتهم الذي ألقي القبض عليه في مصراتة. (جهاز المباحث الجنائية)
alwasat radio

ألقت أعضاء مكتب التحري والاستدلالات الجنائية بفرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى وبالتعاون مع قوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة، القبض على متهم يدعو «م.ف.ا.أ» ليبي الجنسية، وهو أحد العناصر بتشكيل عصابي إجرامي يمتهن عمليات الخطف والابتزاز.

خطف ثلاثة عمال أجانب
وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن التشكيل خطف في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ثلاثة من العمالة الأجنبية من جنسية بنغلاديش، بمدينة مصراتة، وقام بقتل أحدهم وإلقاء جثته على شاطئ البحر، قبل تحرير البقية.

- ضبط متهم جنائي بصبراتة مطلوب في قضية خطف واحتجاز أفريقي

وأضاف أن أعضاء التحري بالفرع قاموا بجمع المعلومات ووضع كمين للقبض على المتهم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا
«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب
«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي

«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ...
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان ...
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبلدين
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع ...
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة
ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة...
33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا
33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا...
مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول
مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول...
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين ......
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط