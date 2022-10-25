ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت أعضاء مكتب التحري والاستدلالات الجنائية بفرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى وبالتعاون مع قوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة، القبض على متهم يدعو «م.ف.ا.أ» ليبي الجنسية، وهو أحد العناصر بتشكيل عصابي إجرامي يمتهن عمليات الخطف والابتزاز.

خطف ثلاثة عمال أجانب

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن التشكيل خطف في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ثلاثة من العمالة الأجنبية من جنسية بنغلاديش، بمدينة مصراتة، وقام بقتل أحدهم وإلقاء جثته على شاطئ البحر، قبل تحرير البقية.

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وأضاف أن أعضاء التحري بالفرع قاموا بجمع المعلومات ووضع كمين للقبض على المتهم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.