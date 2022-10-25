Atwasat

33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 10:43 مساء
33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا
صوامع المنطقة الحرة بمصراتة. (المنطقة الحرة بمصراتة)
alwasat radio

كشف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أن 33 ألفًا و100 طن من الذرة الأوكرانية ستصل إلى ليبيا بعد مغادرتها موانئ البلاد يوم السبت الماضي.

وغادرت أربع سفن في 22 أكتوبر الجاري الموانئ الأوكرانية، تحمل 106 آلاف و17 طنًا من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود متوجهة إلى فرنسا واليونان وليبيا وتركيا، وفق ما أوضح مركز التنسيق المشترك في بيان له نقتله وكالة «إنترفاكس» الروسية.

السفينة «بيلا جودي» تحمل الذرة إلى ليبيا
وستسلم سفينة «بيلا جودي» 33 ألفًا و100 طن من الذرة إلى ليبيا، فيما تحمل سفينة الشحن «سمر ليدي» 55 ألفًا و457 طنًا من بذور السلجم (اللفت) إلى فرنسا، وسفينة الشحن «آيلاند باي» 5 آلاف و460 طنًا من الذرة إلى اليونان وتتجه سفينة «البروفيسور بي» المحملة بـ12 ألف طن من الشعير إلى تركيا.

- الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
- «فاو»: 209 آلاف طن إنتاج ليبيا من الحبوب.. وانقطاع إمدادات البحر الأسود يزعزع «الأمن الغذائي»

وكانت كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قد وقعت في 22 يوليو «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية»، خلال اجتماع استضافته إسطنبول، حيث تضمنت الاتفاقية التي تمت برعاية تركية أممية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

اعتماد ليبيا على الحبوب الأوكرانية
وتعتمد ليبيا بشكل مفرط على الخارج في وارداتها الغذائية، خصوصًا الحبوب التي تصل نسبة الاستيراد منها إلى 90% من احتياجات البلاد؛ بسبب ضعف الإنتاج الزراعي المحلي.

ومنذ شنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا منذ فبراير الماضي، أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من تعرض الأمن الغذائي في ليبيا إلى مخاطر، على خلفية أن 60% من واردات الشعير والذرة مصدرها أوكرانيا وروسيا؛ ما دفع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى محاولة تنويع وارداتها بالتوجه إلى أسواق أخرى لتعويض انقطاع الشحنات من منطقة البحر الأسود.

وقدر أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» حول الأمن الغذائي في ليبيا، أن «الاتحاد الروسي يوفر 20% من واردات القمح إلى ليبيا، وما يقرب من 65% من إجمالي واردات الذرة البالغة 650 ألف طن، و50% من إجمالي واردات الشعير البالغة مليون طن مصدرها أوكرانيا، مما يجعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات من منطقة البحر الأسود».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا
«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب
«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي

«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ...
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان ...
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبلدين
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع ...
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة
ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة...
33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا
33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا...
مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول
مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول...
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين ......
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط