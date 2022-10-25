مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول

القاهرة - بوابة الوسط

قدم مجلس أمناء ديوان الحبوب 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، تتعلق خاصة بمشروع ميزانية الديوان وهيكله التنظيمي وتعيين مديره العام ونائبه، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس أمناء ديوان الحبوب وزير المالية خالد المبروك، ووكيل وزارة الزراعة محمد التركي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، والمدير العام بديوان الحبوب حسين العمامي، ونائب المدير العام ونيس العبيدي.

توصيات مجلس أمناء ديوان الحبوب

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مجلس أمناء ديوان الحبوب استعرض في اجتماعه الأول قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (493) لسنة 2022 بشأن إنشاء الديوان، وكذلك قرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولى إعداد خطة عمل الديوان والهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية، مشيرة إلى أن الاجتماع جرى خلاله عرض مقترح الهيكل التنظيمي ومشروع الميزانية للديوان.

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وأوضحت الوزارة أن الأعضاء أوصوا في ختام الاجتماع «بإحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتكليف حسين العمامي مديرًا عامًا لديوان الحبوب بصفة موقتة حتى يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسمية ونيس العبيدي نائب للمدير العام بديوان الحبوب، وتضمين ملاحظات الأعضاء حول الهيكل التنظيمي وعرضه خلال الاجتماع المقبل».

اختصاصات ديوان الحبوب

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قبل أسابيع القرار رقم (493) لسنة 2022 بشأن إنشاء ديوان الحبوب، ليتولى دعم الإنتاج الوطني من الحبوب عبر أدوات الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار والكميات المعروضة من هذه السلعة، إضافة إلى ذلك العمل على تحقيق الأمن الغذائي للدولة منعًا لمظاهر المضاربة والاحتكار فيها وتصدير الفائض من المخزون.

وينص القرار على أن يرأس مجلس أمناء ديوان الحبوب وزير الاقتصاد والتجارة ويضم في عضويته كل من وزراء المالية، والتخطيط، والزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب برئاسة الحويج، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب برئاسة الحويج، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب برئاسة الحويج، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب برئاسة الحويج، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)