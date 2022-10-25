Atwasat

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 09:35 مساء
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
الدبيبة وأكار خلال مراسم توقيع اتفاقيتي التعاون العسكري بمقر وزارة الدفاع التركية في إسطنبول، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، بنود اتفاقيتي التعاون العسكري اللتين وقعهما رئيس الحكومة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمقر الوزارة في مدينة إسطنبول، بحضور عدد من العسكريين من البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاتفاقية الأولى تتعلق «برفع قدرات الطيران الحربي في ليبيا عبر الاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال»، وتتعلق الثانية بـ«بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العام 2019».

بنود اتفاقية بروتوكولات تنظيم التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا
وأكد حمودة، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن «بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية تركيا يأتي من أجل تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في العام 2019 بين البلدين».

وأوضح أن هذا البروتوكول «نصّ على تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي-التركي ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بإلإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين».

- الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
- الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول

وأضاف أن بنود البروتوكول تتضمن «تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة. وتناول كذلك الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط».

بنود اتفاقية رفع قدرات الطيران الحربي في ليبيا
وأشار حمودة إلى أن الطرفين وقعا أيضًا «على بروتوكول يعنى بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضًا الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمرشحي ومنتسبي هذه التدريبات».

وذكر حمودة أن هذا البروتوكول «اشتمل أيضًا على ملحق لبرامج تدريبات الطيران مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا
«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب
«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي

«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ...
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان ...
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبلدين
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع ...
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة
ضبط متهم بخطف ثلاثة عمال أجانب في مصراتة...
33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا
33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا...
مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول
مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول...
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين ......
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري
المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط