حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، بنود اتفاقيتي التعاون العسكري اللتين وقعهما رئيس الحكومة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمقر الوزارة في مدينة إسطنبول، بحضور عدد من العسكريين من البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاتفاقية الأولى تتعلق «برفع قدرات الطيران الحربي في ليبيا عبر الاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال»، وتتعلق الثانية بـ«بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العام 2019».

بنود اتفاقية بروتوكولات تنظيم التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا

وأكد حمودة، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن «بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية تركيا يأتي من أجل تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في العام 2019 بين البلدين».

وأوضح أن هذا البروتوكول «نصّ على تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي-التركي ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بإلإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين».

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وأضاف أن بنود البروتوكول تتضمن «تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة. وتناول كذلك الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط».

بنود اتفاقية رفع قدرات الطيران الحربي في ليبيا

وأشار حمودة إلى أن الطرفين وقعا أيضًا «على بروتوكول يعنى بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضًا الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمرشحي ومنتسبي هذه التدريبات».

وذكر حمودة أن هذا البروتوكول «اشتمل أيضًا على ملحق لبرامج تدريبات الطيران مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات».