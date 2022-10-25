المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد، عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

المنفي يؤكد أهمية التوافق على قاعدة دستورية مؤسسة للانتخابات

وأفاد بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك» بأن المنفي ونورلاند، بحثا خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. وأكد المنفي، «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسِّسة للاستحقاق الانتخابي».

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ونقل البيان عن المبعوث الأميركي «إشادته بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».

يأتي ذلك في ظل أزمة الانسداد السياسي على خلفية صراع على السلطة التنفيذي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بعدما تعذر إجراء الانتخابات بنهاية العام الماضي.