الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبلدين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير غانا لدى ليبيا، صامويل أدوتي أنوم، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع ليبيا بمختلاف المجالات وحرصها على رفع مستوى التبادل التجاري، وكذلك رغبة الشركات في بلاده «دخول السوق الليبي وعقد شراكة بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في كلا البلدين»، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد سفير غانا خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة والمحلق التجاري بسفارة غانا.

تنظيم فعاليات مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في ليبيا وغانا

وقالت وزارة الاقتصاد إن لقاء الحويج والسفير الغاني جرى خلاله بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن الحويج أكد من جانبه على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ورغبة الحكومة الليبية في زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الأفريقية.

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ودعا الحويج إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في ليبيا وغانا تضمّ أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على تفعيل حركة النقل الجوي للبضائع بالتنسيق مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران، وتسهيل زيارة البعثات التجارية والمستثمرين.

استجلاب العمالة من غانا إلى ليبيا

وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة أن السفير الغاني أشار من جانبه إلى لقاءه مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية والذي جرى خلال الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بشأن تنظيم استجلاب العمالة وفق متطلبات سوق العمل بدولة ليبيا.

لقاء الحويج مع سفير غانا لدى ليبيا والوفد المرافق له، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع سفير غانا لدى ليبيا والوفد المرافق له، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع سفير غانا لدى ليبيا والوفد المرافق له، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع سفير غانا لدى ليبيا والوفد المرافق له، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)