القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، اليوم الثلاثاء، مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي.

تدريب مراقبين ماليين من «المركزي» وديوان المحاسبة

وهنّأ أوردمان، حسب تغريدة نشرها حساب السفارة عبر «تويتر»، المسؤولين المشاركين من المصرف المركزي وديوان المحاسبة، في برنامج تدريبي تابع لوزارة الخارجية الأميركية، للتبادل المهني، الذي يركز على مكافحة الفساد.

- نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا من ديوان المحاسبة

وفي 28 سبتمبر الماضي، أطلق مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برنامجًا تدريبيًا تدعمه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لتدريب 45 مدققًا ماليًا من ديوان المحاسبة.