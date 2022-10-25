Atwasat

الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 07:47 مساء
الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
alwasat radio

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يشغله الصديق الكبير على طول امتداد فترات المراحل الموقتة، باعتباره الثابت الوحيد في المشهد.

وفي حين يناقش البرنامج طبيعة هذا المنصب المهم، فإن الأجواء السياسية وصلت في آخر محطاتها إلى اتفاق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في المغرب أخيرًا بشأن المناصب السيادية.

- بليحق: إحالة 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة

وأمس الإثنين، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن البرلمان أحال 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة، على أن يختار الأخير ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل نهاية هذا العام.

وأعلن المشري، الجمعة الماضي، اتفاقًا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا
«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب
«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي

«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات البرلمانية
المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات ...
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
افتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت
افتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبلدين
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع ......
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان ......
الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في ......
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط