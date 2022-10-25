الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يشغله الصديق الكبير على طول امتداد فترات المراحل الموقتة، باعتباره الثابت الوحيد في المشهد.

وفي حين يناقش البرنامج طبيعة هذا المنصب المهم، فإن الأجواء السياسية وصلت في آخر محطاتها إلى اتفاق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في المغرب أخيرًا بشأن المناصب السيادية.

- بليحق: إحالة 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة

وأمس الإثنين، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن البرلمان أحال 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة، على أن يختار الأخير ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل نهاية هذا العام.

وأعلن المشري، الجمعة الماضي، اتفاقًا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

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