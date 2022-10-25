المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في داكار، اليوم الثلاثاء، التعاون بين البلدين في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.

وجاء اجتماع المنقوش ووزير الخارجية المالي في العاصمة السنغالية على هامش مشاركتهما في النسخة الثامنة لمنتدى داكار الدولي حول السلام والأمن الأفريقي بحضور عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين والخبراء وممثلي المنظمات الأعضاء في المنتدى.

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تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ومالي

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع المنقوش ووزير الخارجية المالي بحث التعاون الثنائي بين ليبيا ومالي في «معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وإمكانية التعاون في هذا الملف مع الأطراف المعنية عن طريق التنمية المكانية».

وأضافت وزارة الخارجية أن الجانبين تطرقا خلال الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر في قضايا القارة الأفريقية، وتعزيز أمنها واستقرارها لمصلحة الشعوب.