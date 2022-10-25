Atwasat

المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 07:30 مساء
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة
المنقوش مع وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في داكار، الإثنين 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في داكار، اليوم الثلاثاء، التعاون بين البلدين في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.

وجاء اجتماع المنقوش ووزير الخارجية المالي في العاصمة السنغالية على هامش مشاركتهما في النسخة الثامنة لمنتدى داكار الدولي حول السلام والأمن الأفريقي بحضور عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين والخبراء وممثلي المنظمات الأعضاء في المنتدى.

- المنقوش: بإمكان أفريقيا دعم ليبيا لإجراء الانتخابات والحد من التدخل الأجنبي
- المنقوش تدعو الاتحاد الأفريقي إلى تشكيل فريق استجابة لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة
- على هامش «منتدى داكار».. 4 ملفات ضمن مباحثات المنقوش في السنغال

تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ومالي
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع المنقوش ووزير الخارجية المالي بحث التعاون الثنائي بين ليبيا ومالي في «معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وإمكانية التعاون في هذا الملف مع الأطراف المعنية عن طريق التنمية المكانية».

وأضافت وزارة الخارجية أن الجانبين تطرقا خلال الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر في قضايا القارة الأفريقية، وتعزيز أمنها واستقرارها لمصلحة الشعوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا
«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب
«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي

«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات البرلمانية
المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات ...
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
افتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت
افتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبلدين
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع ......
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان ......
الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في ......
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط