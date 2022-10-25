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الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 06:58 مساء
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
مراسم توقيع اتفاقيتي التعاون العسكري بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي في إسطنبول، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، «اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين» وذلك على هامش مشاركته في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول اليوم الأربعاء.

وقالت منصة «حكومتنا» إن «الاتفاقية الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا، بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال، كما تضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العام 2019».

- الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول

الدبيبة وأكار يناقشان التعاون بين ليبيا وتركيا
وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدبيبة ووزير الدفاع التركي عقدا جلسة مباحثات بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين.

وأوضحت منصة «حكومتنا» أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع التركية في مدينة إسطنبول، أوجه التعاون بين البلدين، في مجالات مختلفة.

جلسة المباحثات بين الدبيبة والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في إسطنبول، الإثنين 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
جلسة المباحثات بين الدبيبة والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في إسطنبول، الإثنين 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
جلسة المباحثات بين الدبيبة والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في إسطنبول، الإثنين 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
جلسة المباحثات بين الدبيبة والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في إسطنبول، الإثنين 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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