افتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت

القاهرة - بوابة الوسط

احتُفل بمحلة القبيبة في بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت، بحضور عميد البلدية وعدد من المسؤولين المحليين والقيادات الاجتماعية والإدارية في المنطقة.

وأُلقيت خلال الحفل عدد من الكلمات التي أكد أصحابها أهمية افتتاح هذا المكتب لتقديم خدماته اليومية للمواطنين القاطنين بمنطقة الثلاثين غرب سرت، وتسهيل حصولهم على الإجراءات والوثائق الرسمية والإدارية الخاصة بهم.

المستفيدون من مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين

وأفاد مسؤول بمكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين «بوابة الوسط» بأن المكتب سيقدم خدماته لسكان وادي جارف والثلاثين والقبيبة، واستخراج مستنداتهم المطلوبة من شهادات الميلاد والرقم الوطني والوضع العائلي وشهادات الوفاة وشهادات الإقامة وغيرها.

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وحضر افتتاح المكتب عميد بلدية سرت مختار المعدني، وعضو المجلس البلدي مخلوف حامد، ورئيس مكتب إصدار السجل المدني سرت العميد يوسف جمعة، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية وأعيان وحكماء محلات وادي جارف والقبيبة والثلاثين.

وتجول عميد بلدية سرت والحضور بمرافق المقر الإداري لمكتب خدمات السجل المدني الثلاثين الذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية.

مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (بلدية سرت)

جولة عميد البلدية ومرافقيه بمكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت بعد افتتاحه، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (بلدية سرت)