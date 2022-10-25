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الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 05:49 مساء
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح فعاليات معرض «الدفاع الجوي 2022»، بمدينة إسطنبول التركية، بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وعدد من وزراء الدفاع وقيادات الأركان، بحسب منصة «حكومتنا».

ويرافق الدبيبة خلال زيارته إلى تركيا، التي بدأت أمس الإثنين، كل من رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس جهاز الطيران الإلكتروني، وفريق من الضباط الليبيين.

ونشرت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورة للدبيبة ومرافقيه أثناء تفقدهم أجنحة معرض الدفاع الجوي بمدينة إسطنبول رفقة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان التركي وعدد من الضيوف.

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ويتضمن معرض «الدفاع الجوي 2022» بمدينة إسطنبول عرضًا لأحدث منتجات الصناعات الدفاعية في تركيا بما فيها المقاتلات المسيرة من طرازي «أقنجي» و«بيكار» والعربات المدرعة وغيرها من المنتجات القتالية والدفاعية .

التعاون الدفاعي بين ليبيا وتركيا
وقالت منصة «حكومتنا» إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعرب في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الدفاع الليبية، وتطوير العلاقة بين البلدين في مجال التدريب وبناء المؤسسة العسكرية.

مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
وزير الدفاع التركي متحدثا في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
وزير الدفاع التركي متحدثا في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 بإسطنوبل، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
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