Atwasat

المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات البرلمانية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 05:17 مساء
المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات البرلمانية
لقاء المنفي مع أعضاء تجمع هدفنا ليبيا وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التفاصيل الخاصة بمقترح لتنظيم ملتقى عام للمرشحين في الانتخابات البرلمانية سيعقد في طرابلس وبنغازي والجفرة وطبرق، لدعم حق المرشحين في الذهاب إلى الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن تفاصيل المقترح قدمها للمنفي أعضاء تجمع «هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة» خلال لقائهم معه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

دعم جهود المنفي لتحقيق المصالحة ودعم الإدارة المحلية
وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء ناقش عديد القضايا، المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2022، وبحث سبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي، والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني.

- باتيلي يستعرض لقاءاته مع المنفي والدبيبة وعقيلة وحفتر.. ويحدد أولوياته
- المنفي واللافي لباتيلي: هناك اتفاق تام على الحاجة لحل سياسي عاجل للأزمة الليبية
- المنفي ومختار يناقشان آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء تجمع «هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة»، الذي يضم عددًا من الأكاديميين والنخب السياسية، عبروا خلال اللقاء عن «دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، ودعم الإدارة المحلية».

المنفي يؤكد دعمه للمبادرات الوطنية لإنهاء المرحلة الانتقالية
وأكد المنفي خلال اللقاء، مضي المجلس الرئاسي «قدمًا في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة».

كما أكد المنفي «حق كل المرشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات»، مبديًا استعداده «لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

لقاء المنفي مع أعضاء تجمع هدفنا ليبيا وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع أعضاء تجمع هدفنا ليبيا وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع أعضاء تجمع هدفنا ليبيا وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع أعضاء تجمع هدفنا ليبيا وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي الربع النهائي بكأس ليبيا
«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب
«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي

«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات البرلمانية
المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات ...
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «الدفاع الجوي 2022» بإسطنبول
افتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت
افتتاح مكتب خدمات السجل المدني بمنطقة الثلاثين غرب سرت
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبلدين
الشركات الغانية ترغب في عقد شراكة مع ليبيا لتنفيذ مشاريع ......
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان المحاسبة
القائم بالأعمال الأميركي يلتقي مسؤولين من «المركزي» وديوان ......
الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
الليلة في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في ......
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة قضايا الهجرة
المنقوش تبحث مع وزير الخارجية المالي التعاون الثنائي لمعالجة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط