المنفي يتسلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمرشحين للانتخابات البرلمانية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التفاصيل الخاصة بمقترح لتنظيم ملتقى عام للمرشحين في الانتخابات البرلمانية سيعقد في طرابلس وبنغازي والجفرة وطبرق، لدعم حق المرشحين في الذهاب إلى الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن تفاصيل المقترح قدمها للمنفي أعضاء تجمع «هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة» خلال لقائهم معه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

دعم جهود المنفي لتحقيق المصالحة ودعم الإدارة المحلية

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء ناقش عديد القضايا، المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2022، وبحث سبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي، والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء تجمع «هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة»، الذي يضم عددًا من الأكاديميين والنخب السياسية، عبروا خلال اللقاء عن «دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، ودعم الإدارة المحلية».

المنفي يؤكد دعمه للمبادرات الوطنية لإنهاء المرحلة الانتقالية

وأكد المنفي خلال اللقاء، مضي المجلس الرئاسي «قدمًا في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة».

كما أكد المنفي «حق كل المرشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات»، مبديًا استعداده «لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

لقاء المنفي مع أعضاء تجمع هدفنا ليبيا وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع أعضاء تجمع هدفنا ليبيا وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)