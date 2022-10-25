منظمة الصحة مستعدة لدعم ليبيا في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

عبر المدير الإقليمي للطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان، اليوم الثلاثاء، عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لليبيا في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع برينان، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بحضور مديرة مكتب المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، ومسؤولين بوزارة الصحة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وحسب البيان، فقد تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ والتأهب لها، ووضع استراتيجية عامة للطوارئ، فضلًا عن برامج مكافحة العدوى، وتقديم الدعم من المنظمة.

بدوره، نبه وزير الصحة المكلف إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والاستفادة من خبرات المنظمة في تحسين الوضع الصحي في البلاد.

لقاء أبوجناح مع مسؤولين بمنظمة الصحة، 25 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

لقاء أبوجناح مع مسؤولين بمنظمة الصحة، 25 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

لقاء أبوجناح مع مسؤولين بمنظمة الصحة، 25 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

لقاء أبوجناح مع مسؤولين بمنظمة الصحة، 25 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

لقاء أبوجناح مع مسؤولين بمنظمة الصحة، 25 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

لقاء أبوجناح مع مسؤولين بمنظمة الصحة، 25 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)