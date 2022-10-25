الدبيبة يتطلع للتعاون مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تهانيه إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، متطلعا للتعاون معه.

وعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الثلاثاء، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، رئيسا للوزراء بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «أهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة»، مؤكدا دور بريطانيا «المهم» في دعم الاستقرار في ليبيا، وعبر عن تطلعه إلى «التعاون المستمر» مع حكومة سوناك.

سوناك يعد بالاستقرار والوحدة

ويدخل سوناك البالغ 42 عاما التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.

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وبعد فوزه داخل حزب المحافظين الإثنين، وعد سوناك بـ«الاستقرار والوحدة». وقال إن «جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى»، مضيفا أن «المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شك في أننا نواجه تحديا اقتصاديا عميقا».

وسيصبح سوناك رئيسا للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد تخطى التضخم معدل 10%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويأتي ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود. وسيتعين على سوناك تهدئة الأسواق التي اهتزت بسبب إعلانات ميزانية حكومة ليز تراس في نهاية سبتمبر، والتي أُلغيت معظم أجزائها في سياق اتخذ منحى كارثيا.

ويصل سوناك إلى السلطة خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار. وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاءٍ أُجري حينها.