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خطوط جوية وبحرية جديدة.. 21 توصية في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 02:32 مساء
خطوط جوية وبحرية جديدة.. 21 توصية في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي
معرض ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي - التونسي الذي أقيم منتصف أكتوبر في تونس، (الإنترنت)
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خلص مجلس الأعمال التونسي الأفريقي إلى 21 توصية لتعزيز المبادلات التجارية من وإلى ليبيا، داعيا إلى إحداث خطوط جوية مع مدينتي سبها ومدينة طبرق، مع تفعيل الخط البحري «صفاقس- طرابلس، جرجيس- مصراتة»، بهدف نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، وجعل المعابر الحدودية «ذكية».

وحث المجلس على الترخيص للمؤسسات التجارية والخدمية التونسية لممارسة أنشطتها في السوق الليبية، والمعاملة بالمثل بالنسبة للشركات الليبية في السوق التونسية، مؤكدا حتمية المصير المشترك للبلدين، وارتباطه بموقعهما الاستراتيجي في القارة الأفريقية، وفق وثيقة صادرة عن مخرجات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي عُقد يومي 12 و13 أكتوبر الجاري في صفاقس، وصدرت أمس الإثنين.

كما أشارت التوصيات إلى ضرورة تدعيم مجال التعاون الثنائي في التدريب المهني وتبادل الخبرات في مجال صيانة الطرق وغيرها من المجالات الحيوية، إضافة إلى تدعيم حضور رجال الأعمال التونسيين والليبيين في السوقين، وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات ثنائية ومشروعات كبرى مشتركة.

ضرورة تيسير الإجراءات للجالية الليبية ورجال الأعمال في تونس
المشاركون في المنتدى الذي عُقد تحت شعار «ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل»، شددوا على ضرورة تيسير الإجراءات للجالية الليبية ورجال الأعمال في تونس، خصوصا فيما يتعلق بالإقامة والمعاملات المالية، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التجارة الثنائية الإقليمية والقارية، وحسن استغلال المناطق الحرة اللوجستية في البلدين، داعين أيضا إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الإجراءات المتعلقة بالتجارة البينية وتفعيل المعاهدات والاتفاقيات المشتركة.

كما ركز المنتدى على دراسة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة وعرضها على الجانب الأوروبي في إطار برنامج «غلوبل قيتواي»، وطالب بالتسريع في إتمام الطريق الصحراوي وربط سبها جنوب ليبيا بأغاديس شمال النيجر وإحداث مناطق اقتصادية ولوجستية في أهم نقاط العبور. في المقابل، حثت التوصيات على دراسة إحداث صندوق استثماري تونسي ليبي لإطلاق مشاريع صناعية مشتركة في ليبيا يكون هدفها الأسواق الإفريقية.

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ورأى المشاركون التونسيون والليبيون من الأهمية إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة على السواحل التونسية الليبية المشتركة، وربطها بشبكات نقل الكهرباء في أوروبا، والتنسيق بين الأطراف المختصة في مجال الطاقة بالبلدين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص.

يشار إلى أن مجلس الأعمال التونسي الليبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة اتفقا على إقامة معرض مشترك في مدينة مصراتة أيام 16 17 و 18 يناير 2023، لتدعيم الشراكة بين البلدين وتهيئة الأرضية للولوج إلى الأسواق الأفريقية معا.

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