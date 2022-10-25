المريمي: الغلاء وتعثر الانتخابات سببه «الميليشيات» والتدخل الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن غلاء الأسعار وتعثر إجراء الانتخابات العامة سببه وجود الميليشيات الخارجة عن القانون في ليبيا، والتدخل الأجنبي وانتشار السلاح.

وحمل، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، هذه العوامل المسؤولية أيضا عن مشكلة السيولة النقدية بالمصارف، وعدم توفر النقد الأجنبي من الدولار واليورو، ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية.

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ودعا إلى طرد القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل الميليشيات، وانضمام أفرادها إلى الجيش والأجهزة الأمنية، وفق القوانين المنظمة لذلك.

وطالب المريمي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام إرادة الليبيين والقوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب، واحترام سيادة ليبيا كدولة مستقلة.