غلق مخبز في زليتن غير مطابق للمواصفات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق مخبز في مدينة زليتن غير مطابق للمواصفات القياسية.

جاء ذلك في حملة لمفتشي المركز بالمدينة على المخابز، بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ونقطة جهاز الحرس البلدي بالمكتب، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى تقديم المفتشين اشتراطات لبعض المخابز، وإعطاء مهلة لها من أجل تنفيذها.

ويأتي ذلك في إطار متابعة المخابز المغلقة سابقا، أو غير مستوفاة للاشتراطات الصحية اللازمة المطلوبة منها ومن العاملين بها.

أدوات مستخدمة في المركز.

غياب الاهتمام بالنظافة العامة.