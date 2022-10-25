اللافي يشارك في اجتماع حول المصالحة برعاية جامعتي بنغازي وليدن الهولندية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الثلاثاء، في اجتماع حول المصالحة والقانون والعدالة في ليبيا.

وتستضيف جامعة ليدن الهولندية الفعالية بالتعاون مع مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، حسب تدوينة الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، على حسابها بموقع «تويتر».

دعم دولي للمصالحة

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن دعمها لجهود المصالحة بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى ضرورة المسير نحو تحقيقها.

جاء ذلك على لسان مندوبي تلك الدول في الجلسة التي عقدت حول ليبيا أمس الإثنين، للاستماع إلى الإحاطة الأولى لممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي أكد أهمية المصالحة من أجل «حلحلة الانسداد السياسي»، مشيدا بمبادرة المجلس الرئاسي في هذا الإطار.

المشاركون في الاجتماع.